Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе

Боксер Александр Усик, выступающий под украинским флагом, провел свой первый бой в супертяжелом весе. В 12-раундовом рейтинговом поединке в Чикаго 13 октября он выиграл у американца Чазза Уизерспуна.

Это первый бой Усика в супертяжелом весе. До этого уроженец Крыма выступал в первом тяжелом и тяжелом весе и за свою карьеру успел провести 16 поединков, ни одного из которых не проиграл.

Дебют Усика в супертяжах, кстати, с самого начала как-то не задался. Вначале Карлос Такама отказался от боя, затем Тайрон Спонг попался на допинге. За несколько дней до поединка новым оппонентом Усика стал Уизерспун.

Усик объяснился Подробнее

Ходили слухи, что Усик может встретиться на ринге с россиянином Александром Устиновым. Однако Усик от этого поединка отказался, мотивируя решение тем что встреча россиянина и украинца в бою может вызвать массу пересудов и неоднозначных ассоциаций.

Теперь 32-летний Усик одержал 17-ю победу в своей профессиональной карьере. К слову, 13 побед он одержал нокаутом. При этом 38-летний Уизерспун потерпел четвертое поражение в карьере при 38 победах, 29 из которых он одержал нокаутом.

После боя в раздевалке Усику дозвонился Зеленский. Президент Украины поздравил спортсмена с победой.