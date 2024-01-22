Спорт 22 января 2024, 18:43 Ушел из жизни олимпийский чемпион по баскетболу Анатолий Поливода Олимпийский чемпион по баскетболу Поливода умер в возрасте 76 лет Unsplash

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Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Анатолий Поливода умер на 77-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Федерации баскетбола Украины.

Спортсмен родился 29 мая 1947 года в Енакиево. В 1964 году Поливоду пригласили в команду «Строитель», в составе которой баскетболист стал чемпионом СССР, а также дважды завоевывал серебро.

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В мае 1967 года спортсмен в составе советской сборной отправился в Уругвай на чемпионат мира. Сборная выиграла золотые награды, а Поливода стал лучшим игроком турнира.

Главными достижениями баскетболиста считаются победы в составе олимпийской сборной СССР на Олимпийских играх — бронза в 1968 году и золото в 1972-м. Перед финалом турнира в Мюнхене в 1972 году спортсмен пережил сердечный приступ, и за финальным матчем против американцев ему пришлось наблюдать с трибун.

Ранее из жизни ушел экс-защитник сборной Украины и ЦСКА Богдан Шершун. Он умер в возрасте 42 лет. За свою карьеру в московском клубе футболист дважды становился обладателем Кубка России.