Универсиаду в Швейцарии отменили из-за нового штамма коронавируса

Зимнюю Универсиаду в Швейцарии отменили из-за «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.

Универсиаду в швейцарском Люцерне уже переносили из-за пандемии. Ее собирались провести в январе 2021 года, но потом сроки сдвинули. В последний раз Международная федерация университетского спорта (FISU) одобрила ее перенос на декабрь 2021-го. В итоге ее совсем отменили.

Власти Швейцарии перед этим уже ограничили въезд для гостей из Египта, Малави, Чехии и Нидерландов в связи с выявлением нового штамма коронавируса «омикрон» в Южной Африке. Прибывающих из вышеперечисленных стран обязали проходить 10-дневный карантин, притом что для въезда требуется отрицательный результат ПЦР-теста.

В Российском студенческом спортивном союзе только сегодня сообщали, что никаких преград для въезда в Швейцарию для сборной России быть не должно, так как организаторами зимней Универсиады-2021 были одобрены вакцины, которыми привились спортсмены.

Ранее на 2022 год решили перенести и летнюю Универсиаду в китайском Чэнду. Причина все та же — пандемия ковида. Соревнования изначально планировались на август 2021-го. Они еще не отменены.