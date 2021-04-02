Летнюю универсиаду в Чэнду перенесли на год

Организаторы решили не рисковать здоровьем спортсменов и зрителей и перенесли Летнюю Универсиаду в Чэнду на 2022 год. Причина прежняя — пандемия коронавируса. Об этом сообщил сайт Международной федерации университетского спорта (FISU).

«Всемирные студенческие игры FISU в Чэнду, первоначально запланированные на августе 2021 года, перенесены на 2022 год из-за глобальной ситуации с COVID-19 и международных ограничений на поездки», — говорится в сообщении федерации.

В FISU уточнили, что название и логотип соревнований сохранят. Исполнительный комитет FISU считает, что вероятное улучшение эпидемической ситуации в мире поможет молодым спортсменам раскрыть свой потенциал гораздо шире и ярче. Игры должны были пройти с 18 по 29 августа в Чэнду (провинция Сычуань).

В этом году состоятся Олимпийские игры в Токио и Евро-2020. Эти соревнования перенесли с прошлого года по той же самой причине.