Баскетболист умер во время матча в Москве

В Москве 16 мая в полуфинальном матче между любительскими командами «Метеор» и «Профит-Баскет-3» умер 26-летний баскетболист Иван Паршаков. Спортсмену стало плохо за 29 секунд до завершения игры.

Защитник «Профит-Баскет-3» Иван Паршаков потерял сознание во время пробития штрафных бросков командой соперника. Об этом сообщил портал «Чемпионат».

Баскетболиста срочно госпитализировали, но спасти его не удалось.

Иван Паршаков родился в Соликамске. С детства начал проявлять интерес к баскетболу, занимался в одной секции с защитником ПБК ЦСКА и сборной России Иваном Уховым. Затем он переехал в Москву, где окончил спортивную школу «Глория». Играл в команде МБА-ДЮБЛ в сезоне-2013/2014. После завершения профессиональной карьеры занимался юриспруденцией и играл за любительские команды.

В начале апреля футболист молодежной подмосковной команды «Знамя Труда» 18-летний Никита Сидоров умер во время матча. На поле он провел всего пять минут. Предварительным диагнозом врач назвал аневризму головного мозга. Министерство спорта Московской области проводит проверку.