Спорт 22 февраля 2024, 17:30 Умер бывший главный тренер ЦСКА Жорже Бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже умер в возрасте 78 лет РИА «Новости»

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Бывший главный тренер московского клуба ЦСКА португалец Артур Жорже умер на 79-м году жизни. Об этом сообщило издание Record.

По данным СМИ, Жорже скончался в Лиссабоне после продолжительной болезни.

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«Он умер спокойно, в окружении своих близких», — написали журналисты со ссылкой на семью покойного.

Артур Жорже возглавлял ЦСКА с 2003 по 2004 годы. Под руководством специалиста спортсмены завоевали Суперкубок России-2004, одержав победу над «Спартаком» в дополнительное время. Игра завершилась со счетом 3:1.

Португалец также руководил клубами «Порту», «Бенфика» и «Пари Сен-Жермен». Жорже стал первым португальским специалистом, который завоевал Кубок европейских чемпионов в сезоне 1986/1987 у руля «Порту».

Несколько дней назад стало известно о смерти немецкого футболиста Андреаса Бреме. Он становился чемпионом мира 1990 года в составе сборной Германии.