Спорт 20 февраля 2024, 12:34 Автор победного гола сборной Германии по футболу в финале ЧМ-1990 умер в 63 года Умер чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии по футболу Андреас Бреме IMAGO/Agentur Baganz/globallookpress

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На 64-м году жизни умер немецкий футболист Андреас Бреме. Об этом сообщила пресс-служба «Баварии» в социальной сети X.

Бреме является чемпионом мира 1990 года в составе сборной Германии по футболу. Тогда команда обыграла Аргентину. Он же забил гол с пенальти в этом матче.

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В «Баварии» не назвали причины смерти спортсмена. Однако, по данным сайта Sport24, Бреме скончался в результате остановки сердца в стенах больницы. Его госпитализировали в ночь на вторник, 20 февраля. Врачи не смогли спасти спортсмена.

За свою карьеру Бреме играл за такие клубы, как «Интер», «Бавария», «Саарбрюккен» и «Сарагоса». Он сыграл 301 матч в Бундеслиге. После этого решил завершить карьеру и стал тренером. Бреме руководил клубом «Кайзерслаутерн» с 2000 по 2002 годы.