Умер бывший чемпион мира по боксу в среднем весе

Спортсмен скончался 9 сентября, ему было 69 лет. Причина смерти — онкологическое заболевание, с которым Минтер боролся долгое время.

Минтер получил мировую известность после бронзы на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, напомнил сайт «Утро.ру». Спортсмен — чемпион в среднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и журнала The Ring. Боксер завершил профессиональную карьеру в 1981-м. Спортсмен одержал 39 побед, 23 из которых были нокаутом, а также потерпел девять поражений,

В тот же день, 9 сентября, в 54 года умер американский актер-карлик Стиви Ли. Он известен по сериалам «Чудаки» и «Американская история ужасов», фильму «Оз: Великий и Ужасный», начинал свою карьеру в рестлинге.