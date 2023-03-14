Спорт 14 марта 2023, 23:27 Украину исключили из заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году Инсайдер Роб Харрис: Украина исключена из совместной заявки Испании и Португалии на ЧМ-30 РИА «Новости»

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Украину исключили из совместной заявки Испании и Португалии на проведение чемпионата мира в 2030 году. Третьей страной для проведения мирового первенства станет Марокко, сообщил на своей странице в Twitter инсайдер Роб Харрис.

Украина потеряла свое право быть кандидатом на участие в турнире в качестве принимающей стороны. При этом Испания сохранит свои 11 стадионов, а Португалия — три.

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Украина в октябре 2022 года официально присоединилась к заявке Испании на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Испания и Португалия заинтересованы в том, чтобы их партнером по заявке стало Марокко, в том числе по причине географического положения страны.

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Ранее совет ФИФА утвердил новые правила проведения чемпионата мира, начиная с 2026 года. Впервые в турнире примут участие 48 сборных, которые разобьют на 12 групп по четыре команды. Новый формат, по мнению представителей ФИФА, имеет свои преимущества.