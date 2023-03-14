Спорт 14 марта 2023, 21:47 ФИФА утвердила новый формат ЧМ с 48 сборными Совет ФИФА утвердил новый формат чемпионата мира с 48 сборными РИА «Новости»

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Совет ФИФА утвердил новые правила проведения чемпионата мира, начиная с 2026 года. Впервые в турнире примут участие 48 сборных, которые разобьют на 12 групп по четыре команды. Об этом сообщили на сайте организации.

Первая и вторая команды из каждой группы, а также восемь лучших, занявших третьи места, выйдут в 1/16 финала. Всего же в мундиале будет 104 матча, а сам турнир продлится 39 дней.

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Новый формат, по мнению представителей ФИФА, имеет три преимущества. Во-первых, он снижает риск сговоров. Во-вторых, все команды сыграют по три матча. И в-третьих, у всех коллективов будет время на отдых по ходу чемпионата.

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Чемпионат мира-2026 впервые будет проходить в трех странах. Его будут принимать у себя США, Канада и Мексика.

Ранее сообщалось, что сборная России с 9 по 21 июня примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Российская команда выйдет на поле в рамках первого чемпионата CAFA с участием мужских национальных сборных.