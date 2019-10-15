Украинский футболист съязвил по поводу сборной России

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук сравнил победы россиян и украинцев на квалификации Евро-2020 в пользу последних. Киевские спортсмены обыграли Португалию со счетом 2:1.

Россия победила Шотландию 4:0 и практически обеспечила себе выход на Евро-2020 Подробнее

В интервью в эфире телеканал «Футбол 1» Яремчука спросили, осознает ли он, что Украина записала, возможно, самую успешную страницу в истории?

«Очень приятно показать такой результат. Однако нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро», — заявил Яремчук.

Сборная Россия обыграла шотландцев со счетом 4:0 10 октября. Своей победой она обеспечила себе выход из группы и участие в чемпионате Европы по футболу. Матч 7-го тура квалификации на Евро-2020 состоялся на стадионе «Лужники». Игру открыл школьник Прохор Ильиных, ставший известным после конфликта в школе из-за стрижки как у футболиста Златана Ибрагимовича.