Россия победила Шотландию 4:0 и практически обеспечила себе выход на Евро-2020

Сборная Россия разгромила Шотландию в матче 7-го тура квалификации на Евро-2020. Игра завершилась со счетом 4:0. Россияне практически обеспечили себе выход из группы и участие в чемпионате Европы по футболу.

На 57-й минуте встречи счет открыл Артем Дзюба, спустя три минуты Магомед Оздоев увеличил преимущество. На 70-й минуте Дзюба оформил дубль. На 84-й минуте гол забил Александр Головин.

Встреча проходила на московском стадионе «Лужники». Матч открывал школьник Прохор из Сосновоборска, ставший известным благодаря стрижке, как у футболиста Златана Ибрагимовича.

Россия и Шотландия находятся в группе I. После поражения команды Станислава Черчесова в стартовой встрече со сборной Бельгии (1:3), россияне одержали шестую победу подряд, занимая вторую строчку в группе по числу очков.

Сборная России дважды обыграла команды Казахстана, Шотландии, а также одержала победу над командами Сан-Марино и Кипра.

Шотландцы ранее проиграли Казахстану, Бельгии и России, а также одержали победу над Сан-Марино и Кипром.

Несмотря на проигрыш, сборная Шотландии сможет побороться за путевку на Евро в марте 2020 года. Согласно новым правилам FIFA, четыре участника Евро-2020 определятся в раунде плей-офф, куда попадают победители групп Лиги наций. Подопечные Стива Кларка одержали победу в своей группе Лиги Наций сезона 2018/2019.