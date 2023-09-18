Спорт 18 сентября 2023, 23:06 Украинский борец не пожал руку российскому сопернику на ЧМ по борьбе Украинский борец Блесецкий не пожал руку россиянину Магомедову на ЧМ по борьбе РИА «Новости»

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Украинский борец Валентин Блесецкий не стал пожимать руку российскому сопернику Абасгаджи Магомедову во время чемпионата мира по спортивной борьбе в Сербии. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Встреча двух борцов в весовой категории до 61 килограмма закончилась победой Магомедова на туше (16:4). Эта категория на включена в программу летней Олимпиады. Как отметил RT, после боя спортсмены не подошли друг к другу.

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Магомедов является чемпионом Европы и мира. В следующий раз он сразится с соперником из Грузии — Шотой Фартенадзе. Встреча пройдет в рамках полуфинала чемпионата мира, который завершится 24 сентября. Мероприятие проходит в Белграде. Российских и белорусских атлетов допустили к состязаниям в нейтральном статусе.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина призвала международные теннисные организации официально отменить рукопожатия с российскими спортсменами. По ее словам, такое решение «было бы правильным».