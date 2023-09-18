18 сентября 2023, 23:06
Украинский борец не пожал руку российскому сопернику на ЧМ по борьбе
Украинский борец Блесецкий не пожал руку россиянину Магомедову на ЧМ по борьбе
Украинский борец Валентин Блесецкий не стал пожимать руку российскому сопернику Абасгаджи Магомедову во время чемпионата мира по спортивной борьбе в Сербии. Об этом сообщил «Матч ТВ».
Встреча двух борцов в весовой категории до 61 килограмма закончилась победой Магомедова на туше (16:4). Эта категория на включена в программу летней Олимпиады. Как отметил RT, после боя спортсмены не подошли друг к другу.
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Магомедов является чемпионом Европы и мира. В следующий раз он сразится с соперником из Грузии — Шотой Фартенадзе. Встреча пройдет в рамках полуфинала чемпионата мира, который завершится 24 сентября. Мероприятие проходит в Белграде. Российских и белорусских атлетов допустили к состязаниям в нейтральном статусе.
Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина призвала международные теннисные организации официально отменить рукопожатия с российскими спортсменами. По ее словам, такое решение «было бы правильным».
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