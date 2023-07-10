Спорт 10 июля 2023, 03:08 Украинская теннисистка призвала официально отменить рукопожатия с российскими спортсменами Свитолина выступила за отмену рукопожатий между теннисистами из России и Украины Unsplash

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Международные теннисные организации должны официально отменить рукопожатия между спортсменами из Украины и представителями России и Белоруссии. Об этом заявила украинская теннисистка Элина Свитолина, ее слова привел ТАСС.

Украинка получила специальное приглашение на Уимблдон и победила белорусскую спортсменку Викторию Азаренко в четвертом круге игры со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9). После окончания турнира обе спортсменки сразу подошли к судье для рукопожатия с ним.

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«Я думаю, теннисным организациям следовало бы выступить с официальным заявлением, что украинские спортсмены не будут обмениваться рукопожатиями с представителями России и Белоруссии. Я считаю, что такое решение теннисных организаций было бы правильным», — заявила Свитолина.

Украинская теннисистка отказалась пожать руку российской спортсменке Дарье Касаткиной после четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису на кортах «Ролан Гаррос». На пресс-конференции она объяснила, что не жмет руки теннисисткам из России и Белоруссии, руководствуясь примеру украинских чиновников, которые против рукопожатий с коллегами из России.