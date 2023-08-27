Спорт 27 августа 2023, 10:39 Украинский боксер Александр Усик нокаутировал британца Дюбуа Украинский боксер Усик нокаутировал британца Дюбуа и защитил три титула Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинский боксер Александр Усик одержал победу над спортсменом из Великобритании Даниэлем Дюбуа. Поединок шел за титул чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, сообщил «Спорт-Экспресс».

Однако промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен заявил, что будет подавать апелляцию на результаты боя. В 10-м раунде Усик победил техническим нокаутом, сообщало издание talkSPORT.

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«Фанаты утверждают, что Даниэль Дюбуа „отнял“ титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, когда он „нокаутировал“ Александра Усика жестоким ударом в корпус, но рефери счел это ударом ниже пояса», — отметили журналисты.

Дюбуа заявил, что этот удар был законным, и что его «обманули», и он выиграл объединенные титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

«Я думаю, что меня лишили победы», — процитировало его издание.

Но пока победа за Усиком. Теперь спортсмен сможет побороться за звание абсолютного чемпиона мира с британцем Тайсоном Фьюри, обладателем пояса WBC.

Ранее сообщалось об отмене боя Александра Усика с британским спортсменом Тайсоном Фьюри. Поединок сорвался из-за условий команды британского боксера.