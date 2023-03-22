22 марта 2023, 15:57
Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри не состоится
Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас сообщил об отмене боя, который был запланирован на 29 апреля с британским спортсменом Тайсоном Фьюри. Об этом написало издание British Boxing.
Как отметил Климас, поединок сорвался из-за условий команды британского боксера.
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«Не важно, насколько Усик пошел на компромисс, ему все равно выдвигали новые требования», — процитировала «Политика сегодня» менеджера Усика.
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Переговорный процесс между бойцами начался еще осенью 2022 года, но спортсмены так и не смогли достигнуть соглашения.
Спортсмены
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