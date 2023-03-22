Спорт 22 марта 2023, 15:57 Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри не состоится

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Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас сообщил об отмене боя, который был запланирован на 29 апреля с британским спортсменом Тайсоном Фьюри. Об этом написало издание British Boxing.

Как отметил Климас, поединок сорвался из-за условий команды британского боксера.

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«Не важно, насколько Усик пошел на компромисс, ему все равно выдвигали новые требования», — процитировала «Политика сегодня» менеджера Усика.

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Переговорный процесс между бойцами начался еще осенью 2022 года, но спортсмены так и не смогли достигнуть соглашения.