Спорт 05 июня 2023, 02:07 Украинская теннисистка отказалась пожать руку россиянке после матча в Париже Украинская теннисистка Свитолина не пожала руку россиянке Касаткиной после матча в Париже РИА «Новости»

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Украинская теннисистка Элина Свитолина вновь отказалась пожать руку российской спортсменке. В этот раз она проигнорировала этот символический жест после игры с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной.

Четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису на кортах «Ролан Гаррос» закончился победой украинки. Она обыграла нашу теннисистку со счетом 6:4, 7:6 (7:5). После матча традиционно спортсмены жмут друг другу руки, однако российских соперниц Свитолина игнорирует.

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Два дня назад она сражалась с Анной Блинковой и после победы пожала руки лишь судьям. Зрители, увидев это, стали выкрикивать неодобрительные возгласы и свистеть.

Тогда на пресс-конференции Свитолина объяснила, что не жмет руки теннисисткам из России и Белоруссии по примеру украинских чиновников, которые против рукопожатий с российскими коллегами.