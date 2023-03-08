Спорт 08 марта 2023, 00:32 Украинская теннисистка Костюк объяснила свой отказ пожать руку россиянке Грачевой Украинская теннисистка Костюк не пожала руку россиянке Грачевой из-за отказа осудить СВО Викимедиа

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Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему не захотела пожимать руку россиянке Варваре Грачевой во время церемонии награждения после финала турнира в Остине. Как сообщило издание «Большой теннис Украины», спортсменка объяснила это нежеланием российской теннисистки осудить спецоперацию.

«Варвара не высказала ни мне лично, ни публично свои осуждения ситуации на Украине, ни осуждения действий власти своей страны, поэтому для меня это определенный знак того, что в душе человек поддерживает то, что происходит сейчас», — сказала Костюк.

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Она также добавила, что заранее предупредила, что не собирается пожимать руку сопернице и позировать с ней перед фотографами.

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Вторая ракетка Украины одержала победу над нашей спортсменкой в двух сетах — 6:3, 7:5.

Другой инцидент с участием украинских спортсменов произошел ранее в Турции. Защитник футбольного клуба «Львов» Алексей Дитятьев сорвал у отеля российский флаг и выбросил его. Все это он заснял на камеру и выложил в своих соцсетях.