Мир 26 февраля 2023, 16:05 Украинский футболист снял и выбросил флаг России у отеля в Турции Футболист «Львова» Дитятьев сорвал российский флаг в Турции и выбросил его Соцсети

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Защитник украинского футбольного клуба «Львов» Алексей Дитятьев сорвал у отеля в Турции российский флаг и выбросил его. Все это он снимал на камеру, а после опубликовал в своих социальных сетях, сообщило издание Life.

Возле отеля, в котором остановились футболисты украинской команды, был российский флаг. Игрок «Львова» спустил его на землю и выбросил. В публикации Дитятьев написал, что ВСУ скоро сделают якобы то же самое в зоне проведения спецоперации, а пока футболист пообещал «начать с Турции».

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В середине февраля украинские футболисты оказались в центре громкого скандала. Игроки клуба «Минай», находившиеся на сборах в Турции, спровоцировали драку со спортсменами из ярославского «Шинника». Украинцы напали на одного из игроков российской команды в отеле. За россиянина вступились его одноклубники, после чего завязалась серьезная потасовка. В итоге часть игроков ярославцев получила травмы и всю команду переселили в другую гостиницу. По предварительным данным, от начальника российской команды потребовали спеть гимн Украины, после чего все и началось.

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