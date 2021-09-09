Украинская прыгунья Магучих снова сфотографировалась с россиянкой Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которую ранее затравили за фото с российской спортсменкой на Олимпиаде, вновь сфотографировалась с Марией Ласицкене. Снимок выложила в Instаgrаm австралийка Элинор Паттерсон.

Магучих и Ласицкене можно заметить рядом на фото, которое было сделано после соревнований в Цюрихе. Спортсменки принимали участие в финале Бриллиантовой лиги.

«Наблюдать за этими женщинами было феноменально», — написала в комментарии к снимку Паттерсон, занявшая на соревнованиях шестое место.

Ласицкене завоевала золото на Олимпийских играх в Токио. На соревнованиях по прыжкам в высоту россиянка преодолела планку 2,05 метра. Магучих заняла третье место. После завершения соревнований спортсменки обнялись и сфотографировались вместе. Снимок вызвал скандал на Украине. Магучих по возвращении на родину даже пришлось объясняться перед властями, при этом легкоатлетку травили в социальных сетях. Магучих заявляла, что своим снимком с Ласицкене не выражала никакой политической позиции.