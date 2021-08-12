Украинка Магучих призвала не искать политики на фото с Ласицкене

Затравленная за фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заявила, что этим снимком не выражала никакой политической позиции. Украинка сказала об этом журналистам в аэропорту, сообщило РИА «Новости».

Магучих затравили на Украине после того, как на сделала несколько совместных снимков с Ласицкене после соревнований на Олимпиаде в Токио. Россиянка завоевала золото в прыжках в высоту, преодолев планку 2,04 метра, а украинка заняла третье место.

Спортсменка объяснила, что после соревнований все традиционно поздравляют друг друга.

«В этом не было никакой моей политической позиции», — сказала Магучих.

Украинка напомнила о свободе мысли и поблагодарила тех, кто ее поддерживает и понимает. Она также поблагодарила и тех, кто ее критикует. По ее словам, этот опыт делает ее сильнее.

При этом Магучих заявила, что не отрицает «войну» между Россией и Украиной и «уважает украинских воинов».

За Магучих ранее вступился украинский каратист Станислав Горуна. Он напомнил, что спорт вне политики.