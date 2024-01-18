Спорт 18 января 2024, 21:59 Украинка Ястремская не пожала руку экс-россиянке Грачевой на Australian Open Украинка Ястремская и Грачева стукнулись ракетками после матча Australian Open РИА «Новости»

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская отказалась пожать руку бывшей российской спортсменке Варваре Грачевой после матча на Открытом чемпионате Австралии. Их встреча завершилась в пользу украинки со счетом 6:3, 6:2.

После окончания матча Ястремская подошла к сетке и предложила сопернице вместо традиционного рукопожатия коснуться ракетками. В следующем раунде украинская теннисистка предстоит игра с американкой Эммой Наварро.

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На турнире также остались гражданки РФ: Анна Блинкова, Анна Калинская, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Анастасия Захарова и Мирра Андреева.

Варвара Грачева последние семь лет живет во Франции. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA экс-россиянка находится на 39-м месте.

Российская теннисистка Элина Аванесян победила представительницу Греции Марию Саккари во встрече второго круга Открытого чемпионата Австралии. Ранее во второй круг Australian Open пробился Андрей Рублев, который занимает пятое место в рейтинге АТР.