Спорт 18 января 2024, 07:28 Россиянка сенсационно обыграла восьмую ракетку мира на Australian Open Аванесян обыграла восьмую ракетку мира Саккари на Australian Open РИА «Новости»

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Российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари во встрече второго круга Открытого чемпионата Австралии. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 43 минуты. Саккари принимала участие на турнире в качестве сеяной под восьмым номером.

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Для Аванесян, которая занимает 74-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, победа над соперницей из топ-10 стала первой в карьере.

В следующем раунде турнира россиянка сыграет против представительницы Украины Марты Костюк, которая в своей встрече второго круга оказалась сильнее Элизе Мертенс из Бельгии.

Ранее во второй круг Australian Open также пробился Андрей Рублев, который занимает пятое место в рейтинге АТР. Он обыграл бразильца теннисиста Тиаго Сейбот Уайлда в пятисетовом матче.