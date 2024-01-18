18 января 2024, 07:28
Россиянка сенсационно обыграла восьмую ракетку мира на Australian Open
Аванесян обыграла восьмую ракетку мира Саккари на Australian Open
Российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари во встрече второго круга Открытого чемпионата Австралии. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.
Спортсменки провели на корте 1 час 43 минуты. Саккари принимала участие на турнире в качестве сеяной под восьмым номером.
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Для Аванесян, которая занимает 74-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, победа над соперницей из топ-10 стала первой в карьере.
В следующем раунде турнира россиянка сыграет против представительницы Украины Марты Костюк, которая в своей встрече второго круга оказалась сильнее Элизе Мертенс из Бельгии.
Ранее во второй круг Australian Open также пробился Андрей Рублев, который занимает пятое место в рейтинге АТР. Он обыграл бразильца теннисиста Тиаго Сейбот Уайлда в пятисетовом матче.
Теннис
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