Спорт 26 января 2023, 00:59 Кремль назвал политическим заявление МОК о допуске россиян к соревнованиям Пресс-секретарь Песков: в инициативе МОК слишком много политики РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Международного олимпийского комитета. В комментарии «РБК Спорт» он заявил, что в формулировках МОК слишком много политики.

«Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято. Пока в глаза бросается одно — даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи», — сказал Песков.

Реклама

Ранее МОК сообщил, что рассмотрит возможность участия российских спортсменов в международных соревнованиях при соблюдении ряда условий. Например, спортсмены не должны выступать за поддержку спецоперации на Украине.

Кроме того, выступать придется лишь под нейтральным флагом.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что считать это шагом в сторону спортсменов нельзя. По его мнению, это скорее два шага назад.