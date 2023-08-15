Спорт 15 августа 2023, 05:17 Украина устроит бойкот Олимпиады, если на нее допустят российских спортсменов Премьер-министр Украины Шмыгаль: 35 стран бойкотируют Олимпиаду при допуске России РИА «Новости»

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Сразу 35 стран откажутся участвовать в Олимпиаде-2024, если на нее допустят российских или белорусских спортсменов. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он написал, что Украина ожидает «правильного решения МОК» по поводу участия России и Белоруссии в Олимпийских играх. В противном случае чиновник угрожает устроить бойкот соревнований.

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По словам Шмыгаля, Украина сформировала коалицию из 35 стран, которые готовы бойкотировать игры в случае допуска российских или белорусских спортсменов.

За несколько часов до этого Национальный олимпийский комитет Украины допустил участие страны в Олимпиаде 2024 года при допуске россиян. Об этом в интервью японскому агентству Kyodo заявил президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде», — заявил Гутцайт.

Глава НОК отметил, что Украина даст согласие на участие в международных соревнованиях в Париже, если в них примут участие спортсмены из России и Белоруссии в нейтральном статусе.