14 августа 2023, 13:20
Украина допустила участие в Олимпиаде в Париже при допуске россиян
НОК Украины допустил участие в Олимпийских играх 2024 года при допуске россиян
Участие российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе не станет препятствием для присутствия украинских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом в интервью японскому агентству Kyodo заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.
Так он прокомментировал отмену запрета Министерства молодежи и спорта Украины об участии в международных соревнованиях с участием россиян и белоруссов.
Реклама
«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде», — заявил Гутцайт.
Глава украинского НОК добавил, что страна даст согласие на участие в международных соревнованиях в Париже, если в них примут участие спортсмены из России и Белоруссии в нейтральном статусе.
Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил рекомендации для международных спортивных федераций о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов при условии, если они не высказывались в поддержку специальной операции и никак не связаны с вооруженными силами и органами национальной безопасности.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал критерии МОК фарсом и дискриминацией спортсменов по национальному признаку. Он подчеркнул, что под выставленные требования не подпадают большинство ведущих спортсменов.
Россия
Украина
Международный олимпийский комитет
Реклама
Реклама