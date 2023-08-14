Спорт 14 августа 2023, 13:20 Украина допустила участие в Олимпиаде в Париже при допуске россиян НОК Украины допустил участие в Олимпийских играх 2024 года при допуске россиян РИА «Новости»

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Участие российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе не станет препятствием для присутствия украинских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом в интервью японскому агентству Kyodo заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

Так он прокомментировал отмену запрета Министерства молодежи и спорта Украины об участии в международных соревнованиях с участием россиян и белоруссов.

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«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде», — заявил Гутцайт.

Глава украинского НОК добавил, что страна даст согласие на участие в международных соревнованиях в Париже, если в них примут участие спортсмены из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил рекомендации для международных спортивных федераций о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов при условии, если они не высказывались в поддержку специальной операции и никак не связаны с вооруженными силами и органами национальной безопасности.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал критерии МОК фарсом и дискриминацией спортсменов по национальному признаку. Он подчеркнул, что под выставленные требования не подпадают большинство ведущих спортсменов.