Спорт 01 июня 2023, 12:40 Футбольный клуб «Севастополь» прошел аттестацию ФНЛ Футбольный клуб «Севастополь» получил аттестат для выступления во Второй лиге России Unsplash

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Футбольный клуб «Севастополь» получил аттестат для участия в дивизионе Б Второй лиги, сообщила пресс-служба ФНЛ. Ранее команда принимала участие в чемпионате Крыма.

«Состоялось заседание комиссии Футбольной национальной лиги, на котором было принято решение о выдаче Аттестата ФНЛ клубам для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе Б», — отметили в организации и добавили, что среди получивших документы оказался и ФК «Севастополь».

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Команда выиграла крымский чемпионат в прошлом году, в сезоне-2022 она не потерпела ни одного поражения. В этом году с 17 очками «Севастополь» пока располагается на четвертой строчке. Выше него — «Кызылташ», «Рубин Ялта» и ФК «Таврия». Таблица доступна на сайте Крымского футбольного союза.

Процедуру лицензирования для выступления под эгидой РФС начали четыре клуба с полуострова. Президент клуба «Рубин Ялта» Кирилл Шапошников рассказал «Известиям», что у крымских команд есть все шансы на борьбу за призовые места.

Осенью в министерства спорта предложили создать новый футбольный турнир. В нем захотели собрать команды из новых регионов России.