Спорт 11 мая 2023, 12:31 Критерии МОК для российских спортсменов назвали завуалированной дискриминацией Глава ОКР Поздняков назвал целью критериев МОК для россиян недопуск ведущих спортсменов РИА «Новости»

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Рекомендованные Международным олимпийским комитетом (МОК) критерии для допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям выполнить нереально. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментируя решение Международной федерации фехтования (FIE), отказавшейся допустить часть российских спортсменов к соревнованиям.

Решение FIE только подтвердило, что требования к российским и белорусским спортсменам для возвращения в мировой спорт являются фарсом.

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«Международный олимпийский комитет навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов и практически всех лидеров сборных команд в отборочных олимпийских и иных соревнованиях на практике нереально», — написал Поздняков.

Президент ОКР добавил, что по факту все эти требования стали только ширмой для отстранения атлетов и дискриминацией по национальному признаку.

Единая позиция

Поздняков добавил, что обсудил с российскими фехтовальщиками предложенный формат возвращения. По его словам, ни один из спортсменов не согласился принимать участие в международных соревнованиях при таких ограничениях.

«Позиция едина — участвовать наши фехтовальщики будут только при наличии равных прав со спортсменами других стран, без надуманных и неправомерных параметров и прочих искусственных полос препятствий», — подчеркнул он.

Соревнования без ведущих спортсменов

В четверг, 11 мая, FIE отказала в допуске к международным соревнованиям олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, Софии Поздняковой и еще 10 ведущим спортсменам. Разрешение получили только 11 человек, среди которых нет ведущих представителей сборной России.

Исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям принимать решение по каждому российскому спортсмену отдельно. Допуск к соревнованиям сразу закрыли для атлетов из командных видов спорта, а также связанных с клубами силовых структур. Участвовать в турнирах россияне смогут только в нейтральном статусе.

По данным СМИ, за допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям выступили 89 членов FIE, против высказались 46 человек.