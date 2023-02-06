Спорт 06 февраля 2023, 02:13 UFC раскрыл подробности первого поединка Макгрегора после перелома ноги Глава UFC Уайт: бой между Макгрегором и Чендлером пройдет в сентябре Соцсети

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Следующий поединок ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора с американцем Майклом Чендлером запланировали провести в сентябре. Об этом президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщило издание The Ringer MMA Show.

Глава промоушена заявил, что поединок Макгрегора против американца Майкла Чендлера, скорее всего, проведут в третьей четверти года, а именно — в сентябре.

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«Мы поговорили о весовой категории. И решили, что бой пройдет в полусреднем весе», — отметил он.

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Конора Макгрегора и Майкла Чендлера пригласили принять участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter 31 в качестве тренеров, а в финале сезона они сойдутся в поединке. Сезон, в котором состоится бой, пройдет с 30 мая по 15 августа.

Последний бой Макгрегора состоялся летом 2021 года на турнире UFC 264, в котором он уступил американцу Дастину Порье. Во время поединка ирландец сломал ногу, ему сделали операцию. В арсенале Конора Макгрегора 28 боев, он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.