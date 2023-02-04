Спорт 04 февраля 2023, 21:34 UFC объявил о следующем бое Конора Макгрегора Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор проведет первый бой с 2021 года против Майкла Чендлера РИА «Новости»

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведет первый с 2021 года бой. Поединок состоится с американцем Майклом Чендлером. Об этом заявил глава промоушена Дэйна Уайт во время прямой трансляции в Twitter.

Спортсменов позвали на роли тренеров в реалити-шоу The Ultimate Fighter 31. В конце сезона им предстоит сойтись в октагоне. Позже объявят точные дату и время поединка. Сезон, в котором состоится бой, пройдет с 30 мая по 15 августа.

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Конор Макгрегор летом 2021 года сломал ногу и с тех пор не провел ни одного боя. Травма произошла в третьем поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Спортсмену провели операцию. Первые шаги ирландец сделал под наблюдением врачей. Макгрегор ходил по специальной беговой дорожке. Нагрузка на ноги составила 50% от массы тела спортсмена. В активе бойца 22 победы и шесть поражений.

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Американец Майкл Чендлер в ноябре 2022 года также проиграл Порье на турнире UFC 281. В арсенале бойца 23 победы и восемь поражений.