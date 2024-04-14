Спорт 14 апреля 2024, 11:04 UFC анонсировал первый за три года бой экс-чемпиона Конора Макгрегора UFC: бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера пройдет в июне IMAGO / HOCH ZWEI / Global Look Press

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конор Макгрегор выйдет на октагон впервые за последние три года. Противником ирландца будет американский боец Майкл Чендлер. Об этом сообщили в аккаунте UFC в соцсети X.

Бой пройдет 29 июня в рамках турнира UFC 303 в Лас-Вегасе. В активе 35-летнего Макгрегора 22 победы и шесть поражений. В последний раз он участвовал в поединке промоушена в июле 2021 года. Американцу 37 лет, он победил в 23 боях, проиграл — в восьми.

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В январе 2024 года глава UFC Дана Уйат высказал сомнение, что Макгрегор выйдет на октагон летом. По его словам, это произойдет, когда боец будет готов.

Поклонники ирландца полагали, что он планирует завершить спортивную карьеру. Однако в марте Макгрегор заявил, что до этого еще далеко. Боец выразил желание драться до тех пор, пока его не опустят в могилу.