Спорт 29 марта 2024, 15:02 Конор Макгрегор заявил, что не планирует завершать карьеру

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в беседе с изданием Mmajunkie заявил, что не планирует завершать карьеру. При этом ирландец уточнил, что не собирается в 40 лет биться с 19-летними противниками.

Макгрегор уверен, что бросать вызовы ему будут спортсмены разных возрастов.

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«Возможно, я никогда не завершу карьеру. Буду драться до самой смерти. Остановлюсь только тогда, когда меня будут опускать в землю», — процитировал RT бойца.

В 2021 году во время поединка с Дастином Порье Макгрегор получил серьезную травму ноги. С тех пор он больше не дрался.