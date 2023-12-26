Спорт 26 декабря 2023, 23:07 Уехавших в США шпажистов Виолетту и Сергея Бида объявили в розыск МВД РФ объявило в розыск шпажистов Виолетту и Сергея Бида по уголовной статье РИА «Новости»

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МВД России объявило в розыск титулованных шпажистов Сергея Биду и его супругу Виолетту. Об этом свидетельствует карточка розыска в базе ведомства.

«Бида Сергей Олегович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Дата рождения 13 февраля 1993 года», — такие данные появились на сайте МВД.

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Аналогичная информация размещена на имя Виолетта Бида.

Сергей Бида с супругой переехали в США в этом году, сейчас они проживают в Калифорнии. Сергей — серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире, Виолетта является серебряным призером Чемпионата мира в 2019 году. До отъезда Сергей числился в «Динамо» в звании прапорщика Росгвардии, Виолетта была действующей военнослужащей Минобороны в ЦСКА.

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