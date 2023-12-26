Криминал 26 декабря 2023, 20:33 Суд заочно арестовал экс-адвоката Фургала за покушение на мошенничество Суд заочно арестовал адвоката Дмитрия Довгия по делу о мошенничестве РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Довгия, бывшего адвоката экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Против него выдвинули обвинения в попытке мошенничества, сообщило РИА «Новости».

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Довгия на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории России», — рассказали агентству в суде.

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Довгия обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Приготовление к преступлению и покушение на преступление, мошенничество». Довгий находится в международном розыске.

В середине ноября Московский областной суд признал законным приговор Сергею Фургалу по делу об организации убийств. Жалобу защиты оставили без удовлетворения.