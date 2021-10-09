UЕFА высмеял сборную Словакии по футболу после матча Россией

UЕFА посмеялся над сборной Словакии по футболу после матча со сборной России. На своей станице в Twitter Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал кадр с удивленным выражением лица защитника команды Милана Шкриньяра.

«Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую», — подписано GIF-изображение.

Игра сборной России и Словакии в рамках группы H прошла в пятницу в Казани. Россияне выиграли со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 24-й минуте Шкриньяр, он попал в собственные ворота.

Главный тренер национальной сборной Валерий Карпин рассказал, что в ходе матча со Словакией футболисты сборной России продемонстрировали высокий уровень самоотдачи. Команда буквально «умирала» на поле ради положительного результата, отметил он. Но при этом добавил, что качество игры не удовлетворяет.

В группе Н пока лидируют хорваты, в их активе 16 очков. Россия по дополнительным показателям занимает вторую строчку, набрав аналогичное количество очков.