UЕFА высмеял сборную Словакии по футболу после матча Россией
UЕFА посмеялся над сборной Словакии по футболу после матча со сборной России
UЕFА посмеялся над сборной Словакии по футболу после матча со сборной России. На своей станице в Twitter Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал кадр с удивленным выражением лица защитника команды Милана Шкриньяра.
«Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую», — подписано GIF-изображение.
Игра сборной России и Словакии в рамках группы H прошла в пятницу в Казани. Россияне выиграли со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 24-й минуте Шкриньяр, он попал в собственные ворота.
Главный тренер национальной сборной Валерий Карпин рассказал, что в ходе матча со Словакией футболисты сборной России продемонстрировали высокий уровень самоотдачи. Команда буквально «умирала» на поле ради положительного результата, отметил он. Но при этом добавил, что качество игры не удовлетворяет.
В группе Н пока лидируют хорваты, в их активе 16 очков. Россия по дополнительным показателям занимает вторую строчку, набрав аналогичное количество очков.