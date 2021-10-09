В ходе матча со Словакией футболисты сборной России продемонстрировали высокий уровень самоотдачи. Команда буквально «умирала» на поле ради положительного результата.

Главный тренер национальной сборной Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» не стал ничего говорить о качестве игры.

«Результатом довольны, по качеству игры лучше ничего не говорить вообще. Понятно, что качество игры не удовлетворяет. Вообще ничего не получалось в атаке, когда мяч был у нас», — отметил он.

Карпин добавил, что ощущал себя во время матча очень тревожно. Главной задачей было показать, что российские футболисты — единая команда. Ко второму тайму удалось перестроиться на игру с тремя защитниками и на контратаки.

В составе национальной сборной на игре со Словакией дебютировали двое игроков — защитники Сергей Терехов и Дмитрий Чистяков. Карпин отметил, что оба выступили достойно.

Выиграть матч со Словакией удалось благодаря автоголу соперника, это был единственный мяч в воротах за всю игру. Сейчас сборная России находится на втором месте в группе, набрав 16 очков. Столько же у Хорватии, но эта команда лидирует по дополнительным показателям.

Следующий матч отборочного тура ЧМ-2022 россиянам предстоит провести с соперником из Словении. Игра состоится на стадионе в Мариборе 11 октября.