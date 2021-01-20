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    20 января 2021, 14:35

    UEFA собрал команду из лучших игроков года

    Анатолий Минкин

    Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) назвал состав символической сборной из лучших игроков 2020 года. В команде оказались сразу пять футболистов «Баварии». Полный состав опубликован на сайте организации.
    UEFA собрал команду из лучших игроков года | Изображение 1
    Источник фото: Uefa.com

    В команду вошли представитель «Реала» Серхио Рамос, игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, установивший несколько рекордов Месси («Барселона), выступающий за «Ювентус» Криштиану Роналду, а также представитель «Пари Сен-Жермен» Неймар.

    От «Баварии» в списке лучших игроков 2020 года оказались Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Роберт Левандовски, а также Тьяго Алькантара, теперь выступающий за «Ливерпуль».

    Изначально в список претендентов вошли 50 футболистов. Лучших из них определили болельщики своим голосованием, в котором приняли участие более шести миллионов человек.