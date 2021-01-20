UEFA собрал команду из лучших игроков года

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В команду вошли представитель «Реала» Серхио Рамос, игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, установивший несколько рекордов Месси («Барселона), выступающий за «Ювентус» Криштиану Роналду, а также представитель «Пари Сен-Жермен» Неймар.

От «Баварии» в списке лучших игроков 2020 года оказались Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Роберт Левандовски, а также Тьяго Алькантара, теперь выступающий за «Ливерпуль».

Изначально в список претендентов вошли 50 футболистов. Лучших из них определили болельщики своим голосованием, в котором приняли участие более шести миллионов человек.