Месси установил рекорд в чемпионате Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси 9 января забил два мяча в матче чемпионата Испании против «Гранады». Тем самым аргентинский футболист установил новый рекорд.

Месси стал первым игроком в испанском первенстве, который забивал минимум 10 голов в последних 15 сезонах.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Барсы». В первом тайме Месси оформил дубль, таким образом в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании на его счету стало 11 голов.

В декабре Месси вошел в историю мирового футбола, как лучший бомбардир, который забил самое большое число голов за один клуб. Он обошел легендарного бразильца Пеле, который до этого считался рекордсменом.

Нападающий «Барсы» написал в Instagram о своих эмоциях после установленного рекорда. По словам аргентинца, он не ожидал этого и поблагодарил фанатов и близких за поддержку.