Спорт 23 декабря 2022, 02:28 УЕФА проведет юношеский турнир в Волгограде РФС: УЕФА проведет международный юношеский турнир в мае 2023 года в Волгограде Pxhere

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Международный турнир для юношеских сборных команд пройдет в мае в Волгограде. Он состоится под эгидой союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) в комментарии ТАСС.

«В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде», — сказано в сообщении.

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В РФС отметили, что договоренности о проведении турнира достигли с УЕФА несколько месяцев назад.

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Российские сборные и клубы в конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА временно отстранили от участия в международных соревнованиях. Такое решение было связано с ситуацией на Украине.

В сентября глава министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер отправила письмо в УЕФА с просьбой не допускать сборные России и Белоруссии до чемпионата Европы-2024.По ее словам, Россия нарушила международное право, а Белоруссия является ее ключевым союзником. Об этом министр написала в письме, отправленном в организацию.