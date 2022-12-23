23 декабря 2022, 02:28
УЕФА проведет юношеский турнир в Волгограде
РФС: УЕФА проведет международный юношеский турнир в мае 2023 года в Волгограде
Международный турнир для юношеских сборных команд пройдет в мае в Волгограде. Он состоится под эгидой союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) в комментарии ТАСС.
«В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде», — сказано в сообщении.
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В РФС отметили, что договоренности о проведении турнира достигли с УЕФА несколько месяцев назад.
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Российские сборные и клубы в конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА временно отстранили от участия в международных соревнованиях. Такое решение было связано с ситуацией на Украине.
В сентября глава министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер отправила письмо в УЕФА с просьбой не допускать сборные России и Белоруссии до чемпионата Европы-2024.По ее словам, Россия нарушила международное право, а Белоруссия является ее ключевым союзником. Об этом министр написала в письме, отправленном в организацию.
Футбол
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