МВД Германии попросило УЕФА отстранить сборную России от чемпионата Европы-2024 по футболу | 360°

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МВД Германии попросило УЕФА отстранить сборную России от чемпионата Европы-2024 по футболу

Спорт

17 сентября 2022, 08:56

МВД Германии попросило УЕФА отстранить сборную России от чемпионата Европы-2024 по футболу

Der Spiegel: глава МВД Германии Фезер попросила УЕФА отстранить россиян от Евро-2024

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Глава Министерства внутренних дел Германии отправила письмо в Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой не допускать сборные России и Белоруссии от чемпионата Европы-2024. Об этом написал Der Spiegel.

В своем письме она утверждает, что Россия нарушила международное право, а Белоруссия является ее ключевым союзником.

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«Поэтому обе сборные должны быть исключены из международных турниров под эгидой союза. Футбол должен показать общую позицию по поводу нарушения прав человека, нам нужно объединиться. Виновных следует лишить шанса оказывать свое влияние и возможности заниматься спортом», — говорится в письме.

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После начала специальной операции РФ на Украине по защите Донбасса ФИФА и УЕФА отстранили Россию и Белоруссию от турниров под своей эгидой.

Жеребьевка отборочного цикла чемпионата Европы-2024 состоится во Франкфурте 9 октября.

Турнир запланирован к проведению с 14 июня по 14 июля в Германии, его примут 10 городов.

Футбол

Сборная России по футболу

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