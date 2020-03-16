УЕФА признает чемпионами лиг действующих лидеров, если матчи отменят

Аналогично выберут команды для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы. При этом организация не собирается никак влиять на процессы, определяющие понижение и повышение команд в классе. Такую возможность предоставят лигам.

Есть вероятность, что такое решение не понадобится, так как Евро-2020 могут перенести на 2021 год. В этом случае появится время для того, чтобы продожить чемпионаты с того, на чем они остановились.

Ранее 13 марта Союз официально приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы и другие встречи в рамках турниров УЕФА из-за распространения пандемии COVID-2019. При этом отложены были только те матчи, которые должны были состояться на следующей неделе. Окончательно прекратить игры пока решено не было.