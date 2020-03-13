УЕФА официально приостановил все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы и другие встречи в рамках турниров УЕФА официально приостановлены из-за пандемии коронавируса. Пока речь идет только об играх, которые должны были состояться на следующей неделе — их отложили на неопределенный срок.

Об этом сообщил УЕФА.

В свете развития ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе и сопутствующих решений, принятых властями различных стран, все матчи турниров УЕФА, запланированные на следующую неделю, отложены на более поздний срок УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций перечислил игры, которые пришлось отложить. В список вошли матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА, которые должны были пройти 17 и 18 марта, а также игры 1/8 финала Лиги Европы УЕФА — планировались на 19 марта.

Из-за их переноса пришлось отложить и матчи ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, которые должны были пройти 20 марта. Их нельзя провести из-за переноса матчей жеребьевки.

Европейский футбольный союз запланировал встречу для обсуждения ситуации с коронавирусом в мире. Туда приглашены 55 национальных ассоциаций, правление Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro. Планируется, что она состоится во 17 марта.