UEFA показал подборку самых смешных моментов группового этапа Евро-2020

Союз европейских футбольных организаций (UEFA) опубликовал видеоподборку самых забавных моментов группового этапа Евро- 2020. Ролик составлен из кадров фотосессий, флеш-интервью, фрагментов трансляций игр и тренировок выступающих.

Подборка моментов была опубликована накануне на странице UEFA в Twitter. Ролик завершает фрагмент с напевающим песню капитаном российской сборной Артемом Дзюбой.

Плей-офф чемпионата Европы стартовал 26 июня. Первый матч 1/8 финала прошел в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена». Сборная Дании разгромила команду Уэльса. Встреча завершилась со счетом 4:0, напомнило ИА НСН.

В четвертьфинале датчане сыграют с победителем матча между сборными Нидерландов и Чехии. Встреча ¼ финала намечена 3 июля. Матч пройдет в Баку и начнется в 19:00 по московскому времени.