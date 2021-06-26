Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом Евро-2020

Сборная Дании по футболу разгромила команду Уэльса в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 4:0.

Дублем отметился Каспер Дольберг, еще два мяча забили Йоаким Мехле и Мартин Брейтуэйт. Футболист сборной Уэльса Гарри Уилсон был удален с поля на 90-й минуте игры.

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл перед началом матча вручил датчанам футболку своей команды с номером 10 и фамилией футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена. На ней валлийские игроки оставили автографы и пожелания здоровья полузащитнику.

Сборная Уэльса участвовала в финальной стадии Евро-2020 второй раз. Валлийские футболисты вышли в полуфинал на турнире 2016 года и стали обладателями бронзовых медалей. Чемпионом Европы сборная Дании становилась чемпионом в 1992 году.

В четвертьфинале датчане сыграют с победителем матча между сборными Нидерландов и Чехии, , отметил ТАСС. Встреча ¼ финала намечена 3 июля. Матч пройдет в Баку и начнется в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы завершится 11 июля. Изначально соревнования должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии чемпионат был перенесен на год.

Случайно надувшийся спасательный трап помешал чешским футболистам вовремя вылететь в Амстердам на игру 1/8 финала чемпионата Европы.