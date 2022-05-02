UEFA отстранил российскую сборную по футболу от участия в Лиге наций сезона-2022/23

Сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23 по решению исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Сообщение об этом появилось на сайте организации.

Российская сборная должна была выступить во втором по силе дивизионе в группе В, в которой также играют команды Исландии, Израиля и Албании.

«Россия не будет участвовать во второй группе Лиги B и автоматически займет четвертое место в этой группе. Следовательно, они будут переведены в конец группового этапа и займут 16-е и последнее место в Лиге B», — говорится в сообщении UEFA.

В заявлении пресс-службы также указано, что молодежная сборная России не проведет четыре заключительных матча отборочного тура чемпионата Европы. От участия в международных соревнованиях отстранена сборная РФ по мини-футболу, женской команде запретили участвовать на чемпионате Европы 2022 года, а мужской — в квалификационном турнире на чемпионат мира 2024 года.

UEFA отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы 2028 и 2032 годов. В союзе назвали ее неприемлемой и не соответствующей требованиям.