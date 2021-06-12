UEFA отказал в аккредитации на Евро-2020 еще одному российскому журналисту

Спортивный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не получил разрешение освещать матчи чемпионата Европы по футболу. Причиной отказа в аккредитации журналист назвал визит в Нагорный Карабах в 2009 году.

Генич в своем Telegram-канале уточнил, что сначала от UEFA пришел номер ID. Оставалось только получить разрешение.

«Мне аккредитацию подтвердили, пришло письмо от UEFA, номер ID, все проверки прошел. Все отлично. Оставалось только ее получить», — написал комментатор.

Он предположил, что история с Нобелем Арустамяном «задела» Союз и заставила пересмотреть список аккредитованных журналистов от «Матч ТВ».

«Они вспомнили, что в 2009 году я тоже приезжал в Карабах и участвовал там в футбольном турнире стран СНГ и Балтии», — подчеркнул Генич.

В новом письме от UEFA «черным по белому» было написано, что журналист не прошел проверку, а аккредитация на Евро-2020 для него не рекомендована. Союз назвал решение финальным и дал электронный адрес азербайджанской стороны «Баку-2020» для остальных вопросов.

«Я не очень понимаю зачем смешивать политику и спорт, особенно в день открытия чемпионата. Надеюсь, мой вопрос решится, мне подтвердят аккредитацию, я все-таки смогу ее получить и поработать на этом Евро. Ну, а если нет… Баку, увы, я разочарован», — заключил комментатор.