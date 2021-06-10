Журналиста Нобеля Арустамяна аккредитовали на Евро-2020

Российского спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на чемпионат Европы по футболу. Ранее оргкомитет Баку отказал журналисту в допуске на турнир.

«Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА спасибо. Работаем дальше», — написала в Теlеgrаm официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Спортивному комментатору Нобелю Арустамяну отказали в выдаче аккредитации на Евро-2020 из-за оргкомитета первенства в Баку. По словам журналиста, отказ связан с его посещением Нагорного Карабаха. Там живут его родственники.

Азербайджан не первая страна, которая в предстоящий чемпионат ввязывает политику. Ранее Украина продемонстрировала форму своих футболистов на турнире. На футболках спортсменов изображены границы Украины с Крымом. Российский футбольный союз подчеркнул, что ситуация нарушает регламент UEFA.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти летом прошлого года, но из-за пандемии коронавируса было решено его перенести на 2021-й. Первый матч отборочного тура состоится 11 июня. Соревнования в честь юбилейного турнира состоятся в 12 крупных городах Европы. В России турнир пройдет в Санкт-Петербурге.