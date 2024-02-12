Спорт 12 февраля 2024, 09:18 Удар молнии убил 35-летнего футболиста во время матча в Западной Яве Футболист «Персикас Субанга» умер от удара молнии во время матча в Индонезии Arne Dedert / Global Look Press

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В Индонезии во время матча умер 35-летний игрок футбольного клуба «Персикас Субанга» Септиан Рахарджа. В него ударила молния, сообщил Detik.

Матч на стадионе «Силиванги» в городе Бандунг провинции Западная Ява прошел 10 февраля. По словам очевидцев, дождь в тот день не шел, но над футбольным полем нависли тучи. Молния ударила дважды. В первый раз никто не пострадал, во второй разряд попал в одного из игроков.

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Главный комиссар полиции Бандунга Буди Сартоно заявил, что умер 35-летний футболист Септиан Рахарджа из деревни Карангманьяр округа Субанг. После удара молнии спортсмен упал на траву. Мужчину госпитализировали, но не смогли спасти.

«Его доставили в больницу Саринингсих в городе Бандунг. Семья жертвы не желает проводить вскрытие, потому что это судьба от бога, они искренне принимают этот инцидент и не будут подавать в суд ни на какую сторону», — сказал комиссар.

Российский футболист Иван Заборовский пережил удар молнией. Он рассказал «360», что не запомнил момент происшествия.