«Были сожжены легкие, больше 50%»: подмосковный футболист рассказал о самочувствии после попадания молнии

«Тот день я совсем не помню. Последнее, что я помню, — это как я выходил из дома. И все прерывается, как будто я отключаюсь. Просыпаюсь только в больнице», — рассказал футболист.

По словам юноши, о произошедшем ему сообщили врачи. Они также показали видео и сказали, что спортсмена спас тренер. «Потом уже я все осознал, позвонил тренеру, поздравил его с днем рождения. Он не ожидал этого», — отметил Заборовский.

«Со здоровьем у меня сейчас все хорошо. У меня были сожжены легкие, больше 50%», — сказал спортсмен, добавив также, что у него лопнула барабанная перепонка, из-за чего он не слышит одним ухом.

Тем не менее молодой футболист ни на что не жалуется, хоть и по всему телу у него остались шрамы. Ему врачи посоветовали «потерпеть две недели», а после разрешили постепенно возвращаться к тренировкам.

Ивана Заборовского выписали из больницы 16 июля.