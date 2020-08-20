Ученик Емельяненко сразится с нокаутировавшим бойца американцем
Немков намерен отобрать чемпионский титул у бойца смешанного стиля из США и оставить свой след в истории, сообщил портал MMA Junkie. Учился 28-летний боец из России как раз у Емельяненко.
«Я действительно хочу этого. Для этого я тренировался. Я молод, голоден и представлял себе все именно так», — заявил россиянин.
Если Вадим Немков победит, то станет первым спортсменом из РФ в тяжелом весе, получившим титул в крупном турнире.
Поединок между Немковым и Бэйдером возглавит турнир Bellator 244, который состоится 22 августа.
Американец является обладателем поясов в полутяжелом и тяжелом весе. В январе 2019 года спортсмен нокаутировал Федора Емельяненко в финале гран-при тяжеловесов Bellator. На это потребовалось 34 секунды.
Немкова тренируют в Fedorteam, его наставником является Емельяненко. Спортсмен одержал 11 побед и потерпел два поражения. У Бэйдера 27 выигрышных встреч и пять поражений в MMA.