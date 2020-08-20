Ученик Емельяненко сразится с нокаутировавшим бойца американцем

Россиянин Вадим Немков поборется за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Его соперником станет американец Райан Бэйдер. Действующий обладатель пояса известен тем, что отправил в нокаут Федора Емельяненко.

Немков намерен отобрать чемпионский титул у бойца смешанного стиля из США и оставить свой след в истории, сообщил портал MMA Junkie. Учился 28-летний боец из России как раз у Емельяненко.

«Я действительно хочу этого. Для этого я тренировался. Я молод, голоден и представлял себе все именно так», — заявил россиянин.

Если Вадим Немков победит, то станет первым спортсменом из РФ в тяжелом весе, получившим титул в крупном турнире.

Поединок между Немковым и Бэйдером возглавит турнир Bellator 244, который состоится 22 августа.

Американец является обладателем поясов в полутяжелом и тяжелом весе. В январе 2019 года спортсмен нокаутировал Федора Емельяненко в финале гран-при тяжеловесов Bellator. На это потребовалось 34 секунды.

Немкова тренируют в Fedorteam, его наставником является Емельяненко. Спортсмен одержал 11 побед и потерпел два поражения. У Бэйдера 27 выигрышных встреч и пять поражений в MMA.